Expo 2020: Forum italiano dell’export si sposta il 21 marzo a Dubai

- Si terrà, lunedì 21 marzo 2022, nell’ambito di Expo Dubai 2020, l’evento organizzato dal Forum italiano dell’export, presieduto da Lorenzo Zurino, e da Lawrence Partners, con il patrocinio della Regione Campania, il Fondo europeo di sviluppo regionale della Regione Campania, Poc Campania, l’Unione europea e lo Stato italiano. Lo riferisce un comunicato stampa del Forum italiano dell’export. L’evento si terrà presso L’Al Habtoor Palace e segue “La primavera dell’export”, organizzato a Roma l’8 marzo. Tra i fautori di questo evento, in quanto partner di Dubai Fdi, il presidente del Forum italiano dell’export della regione Campania, Francesco Corbello, il presidente del Forum italiano dell’export in Lombardia, Giorgio Rusconi e il presidente del Forum italiano dell’export in Piemonte, Antonio Graziano. L’evento, che inizierà alle ore 11:00, sarà infatti introdotto dal presidente del Forum italiano dell’export, Lorenzo Zurino; seguito da Nicola Lener, ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi; Fahad al Gergawi, responsabile di Dubai investment development agency - Dubai Fdi; Javed Malik, presidente dell’International diplomat forum e Massimo Falcioni, responsabile di Etihad Credit Insurance. “Non si tratta di un semplice incontro all’Expo di Dubai, ma di un evento in cui sarà possibile unire gli imprenditori e realtà economiche italiane con quelle emiratine. Siamo il primo Think Thank che organizza l’evento al palazzo di Mohammed Khalaf al Habtoor, investitore, vicepresidente e amministratore delegato del gruppo Al Habtoor, davanti ad una platea formata principalmente da imprenditori locali”, ha dichiarato Zurino.(Res)