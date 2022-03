Piemonte: Atc su caro energia, giù riscaldamento e due ore in meno negli uffici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta – ha affermato il presidente, Emilio Bolla – di un primo passo, ma gli uffici stanno lavorando a ulteriori provvedimenti per la stagione futura. Dialogheremo con gli enti gestori, i fornitori, gli amministratori di condominio per mettere in campo tutte le soluzioni possibili che ci permettano di ridurre i consumi e nel contempo di aiutare le famiglie coi pagamenti, a fronte di rincari considerevoli che hanno già visto un raddoppio delle spese in questi primi mesi dell’anno. Per il bilancio Atc anticipare il pagamento dei fornitori per il riscaldamento è una voce da circa 15 milioni l’anno, che sono diventati 28 milioni con questi aumenti", ha concluso. (Rpi)