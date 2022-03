Napoli: Ciarambino (M5s), Città Metropolitana, 3 consiglieri eletti per noi motivo di grande soddisfazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'elezione di tre esponenti del Movimento 5 Stelle al Consiglio della Città Metropolitana è per noi motivo di grande soddisfazione. E mi ha reso particolarmente orgogliosa apprendere che il più votato di Napoli e provincia sia stato il presidente del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco, Salvatore Cioffi, con il quale ho condiviso gran parte del mio percorso politico e di impegno per la mia terra. Ai neoeletti consiglieri metropolitani Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella faccio il mio in bocca al lupo, certa che sapranno rappresentare al meglio le istanze dei nostri cittadini in un momento delicato, ma al contempo di forte rilancio per Napoli e il suo hinterland. È importante, per noi, avere una tale rappresentanza del Movimento in Città Metropolitana, in vista dei fondi del Pnrr, con i quali potremo ridisegnare il volto delle nostre città. Grazie ai nostri consiglieri avremo un riferimento fondamentale per collaborare a ogni livello istituzionale e contribuire perché siano investite al meglio le risorse in arrivo". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino.(ren)