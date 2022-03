Energia: parte dal Piemonte la protesta contro caro-carburante, benzinai al buio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benzina e gasolio aumentano, ma il margine, cioè il ricavo, dei benzinai rimane fisso: circa 3 centesimi e mezzo al litro, qualunque sia il costo dei carburanti, perché viene calcolato al litro e non sul prezzo del carburante. In compenso, i litri venduti calano proprio a causa dell'incremento dei prezzi: dalle rilevazioni presso gli impianti condotte da Faib-Confesercenti risulta che nell'ultima settimana i consumi sono già scesi del 15 per cento. È necessario diminuire subito la tassazione su benzina e gasolio per raffreddare i prezzi, altrimenti né le imprese, né i consumatori riusciranno a reggere ancora a lungo", ha concluso Settis. (Rpi)