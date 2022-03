Lavoro: 359 mila assunzioni previste dalle imprese a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono invece oltre 246mila i contratti di lavoro offerti dal settore dei servizi nel mese in corso (+18,8 per cento sul mese scorso e +35,5 per cento sull’anno). In testa per le opportunità di lavoro offerte i servizi di alloggio, ristorazione e servizi turistici con quasi 64mila entrate programmate, il commercio (44mila entrate) e i servizi alle persone (circa 40mila). I contratti a tempo determinato si confermano la forma contrattuale prevalente proposta con 184mila profili ricercati, pari al 51,3 per cento del totale. Seguono i contratti a tempo indeterminato (78mila), i contratti di somministrazione (41mila), gli altri contratti non alle dipendenze (24mila), i contratti di apprendistato (16mila), gli altri contratti alle dipendenze (10mila) e i contratti di collaborazione (6mila). Si attesta complessivamente al 41,1 per cento la quota di assunzioni per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperimento (8,8 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno), che sale al 58,4 per cento per gli operai specializzati, al 56,1 per cento per i dirigenti, al 48 per cento per le professioni tecniche e al 44,1 per cento per le professioni intellettuali e scientifiche. La motivazione principalmente indicata dalle imprese è la mancanza di candidati che a marzo 2022 è stata espressa per il 24 per cento dei profili ricercati a fronte del 16,6 per cento riscontrato invece a marzo dello scorso anno (7,4 punti percentuali in più). Seguono poi la preparazione non adeguata dei candidati (14,3 per cento dei profili ricercati) e altri motivi (2,8 per cento). Le figure di più difficile reperimento sono Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (67,2 per cento), Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (67,1 per cento), Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metallica (65,8 per cento), tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (61,1 per cento), Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (61 per cento). A incontrare le maggiori difficoltà di reperimento sono le imprese delle regioni del Nord Est (sono difficili da reperire il 46,9 per cento delle figure ricercate), seguite da quelle del Nord Ovest (41,2 per cento), Sud e Isole (38,6 per cento) e Centro (36,6 per cento). (Com)