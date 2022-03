Carburante: Rescigno (Fd'I) incontra autotrasportatori, giuste rivendicazioni su accise, iva e pedaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giuste le rivendicazioni degli autotrasportatori che protestano contro i rincari del prezzo del carburante. La guerra in Ucraina e le speculazioni stanno mettendo in serie difficoltà un settore vitale per l’Italia. Bisogna agire in fretta per non paralizzare il Paese”. Lo ha affermato in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia, che questa mattina ha incontrato una delegazione di autotrasportatori della provincia di Napoli guidata da Giuseppe De Simone, militante Fdi Napoli, per ribadire la vicinanza del partito. “Tante le proposte avanzate dagli autotrasportatori nel corso dell’incontro - ha spiegato Rescigno. Tra cui il taglio di Iva e accise sul carburante e la sospensione del pagamento del pedaggio autostradale. Proposte di buon senso che il governo ha il dovere di ascoltare”.(ren)