Torino: Unione industriali entra in Assocaaf

- L'Unione industriali è entrata nella compagine societaria di Assocaaf. Lo ha annunciato la stessa realtà legata a Confindustria in una nota stampa. Parallelamente Assocaaf ha acquisito le quote dell'associazione Torinese di Unioncaf, il Caf costruito dall'Unione industriali di Torino per l'offerta dei servizi di assistenza fiscale alle aziende e ai loro dipendenti sul territorio Piemontese. Assocaaf è il più grande Caf costituito dalle Associazioni territoriali e di categoria di Confindustria. "Con l’entrata di Unioncaf nel gruppo Assocaaf - ha affermato Unione industriali - si consolida l’asse Torino-Milano di sinergia e opportunità".(Rpi)