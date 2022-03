Campania: Benaglia (Fim Cisl), aggredito Di Francesco Fim Campania, faremo quadrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina il nostro segretario regionale della Campania Fim Peppe Di Francesco è stato vigliaccamente aggredito alle spalle, e pestato da due sconosciuti a volto coperto non ancora identificati, mentre si recava al lavoro nella nostra sede sindacale a Napoli. Il grave pestaggio ai danni del nostro segretario regionale Peppe Di Francesco costituisce una gravissima intimidazione fisica ad uno dei sindacalisti più limpidi e capaci che abbiamo sul territorio campano. Un atto vigliacco, che condanniamo fermamente e che intende creare un clima di paura di violenza in un territorio nel quale abbiamo bisogno di più sindacato, di più coesione sociale e di più interesse spassionato per lavoratori. Per questo non solo esprimiamo a Peppe Di Francesco tutta la nostra vicinanza e solidarietà ma di più: faremo quadrato con tutta la Fim napoletana e campana e respingeremo come organizzazione qualsiasi ulteriore tentativo di intimidazione. I responsabili vanno scovati subito, chiediamo alle forze dell’ordine di fare al più presto chiarezza su quanto accaduto". Così in una nota il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia ha manifestato la vicinanza e solidarietà a Peppe Di Francesco segretario regionale Fim Campania.(ren)