Piemonte: Atc su caro energia, giù riscaldamento e due ore in meno negli uffici

- Anche l’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) ha deciso di far fronte al caro energia con alcune scelte che influenzeranno sia la vita negli uffici che all'interno delle case popolari Piemontesi. Da oggi la sede di corso Dante resterà attiva due ore in meno. Inoltre, verrà ridotto di 1 grado il riscaldamento nelle case dove, nelle prossime settimane, confidando anche in un rialzo delle temperature esterne, si ridurrà anche l’orario di accensione: i termosifoni non rimarranno più accesi all’ora di pranzo. Sulle bollette invece, l'Atc offrire la possibilità di più rate per venire incontro agli inquilini. (segue) (Rpi)