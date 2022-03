Pnrr: Brunetta, lunedì prossimo a Venezia tappa dei "Dialoghi di Italia domani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo, 21 marzo, "qui a Venezia, alle Procuratie Vecchie, farà tappa 'Italia domani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza', il tour promosso dalla presidenza del Consiglio. Con me ci saranno il ministro Franco, la ministra Messa e Francesco Giavazzi, il consigliere economico del premier". Lo ha annunciato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo alla presentazione a palazzo Ducale della Fondazione "Venezia capitale mondiale della sostenibilità", con il governatore veneto, Luca Zaia, ed il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. "Saranno raccontati i progetti per questa Regione - ha proseguito il ministro -. Ma non bastano le risorse pubbliche, i fondi europei. Noi vogliamo portare a Venezia le risorse private, le intelligenze di tutto il mondo. Questo è un grande momento. Quando hai di fronte fatti che non hai mai visto, occorrono pensieri mai fatti". (Rin)