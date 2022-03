Ucraina: Furia (Pd), su vicenda Marrone-Donbass Regione deve essere al di fuori di ogni sospetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' giusto porre l'accento su una situazione che andrebbe chiarita per la credibilità della Regione e della giunta regionale. Il Piemonte deve essere al di fuori di ogni sospetto su da che parte sta rispetto all'Ucraina. Lo ha affermato il segretario del Pd Piemonte Paolo Furia, durante la conferenza stampa organizzata dai Dem rispetto al caso dell'assessore regionale Maurizio Marrone e i suoi contatti con il Donbass filoputiniano. "Per affrontare al meglio le sfide delle prossime settimane - ha continuato Furia - occorre essere sul pezzo e mettere in luce la compattezza dell'istituzione regionale nell'appoggiare la posizione europea sulla guerra in Ucraina", ha concluso. (Rpi)