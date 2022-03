Expo 2020: dal 14 al 16 marzo Abruzzo protagonista con idrogeno e logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Abruzzo è pronta a Dubai a confermare il suo essere all'avanguardia sul fronte dello sviluppo delle energie rinnovabili, sensibilità che in questa delicata e tragica fase storica assume un valore ancor più significativo, nella prospettiva di renderci indipendenti dal gas russo". Presenta così l'assessore regionale Nicola Campitelli, con deleghe ad Ambiente ed Energia, le missioni della Regione Abruzzo, con braccio operativo individuato nell'Agenzia regionale per le attività produttive (Arap), all'Expo Dubai 2020, dal 14 al 16 marzo e, a seguire, dal 21 al 23 marzo prossimi, con l'obiettivo di presentare il brand abruzzese, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e della logistica, nella importante vetrina mondiale, con prodotti, tecnologie e know how presso potenziali fruitori e acquirenti. Momenti clou della prima missione, lunedì 14 marzo, all'Hotel The Palm, ore 14.30, ove si terrà la conferenza a cura dell'Arap "Idrogeno e Logistica". Martedì 15 marzo, invece, Regione Abruzzo e Arap interverranno al summit mondiale sull'idrogeno in programma all'Expo. Campitelli sottolinea che "l'Abruzzo è già all'interno di una rete internazionale di operatori del settore energetico che favorirà lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in primis l'idrogeno verde. Sono certo che del lavoro di questi giorni beneficeranno le future generazioni e con il nostro contributo cerchiamo di garantire ai nostri figli un futuro di prosperità e di pace".Protagoniste della missione saranno numerose aziende regionali che hanno risposto alla manifestazione di interesse indetta dall'Arap e operanti nei più diversi settori industriali, artigianali e commerciali, con vocazione alla internazionalizzazione. (segue) (Rin)