Napoli: Meloni, solidarietà a don Maurizio Patriciello, siamo al suo fianco

- "Solidarietà e vicinanza di Fratelli d'Italia a don Maurizio Patriciello". Le esprime il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che in una nota ricorda come questa notte un ordigno "sia stato fatto esplodere all'esterno della chiesa di cui è parroco nel parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Un fatto estremamente grave che non va sottovalutato e ci auguriamo che i responsabili siano individuati rapidamente". "Siamo certi che don Maurizio non si farà spaventare e che continuerà con ancor più determinazione e forza la sua battaglia contro l'illegalità e la criminalità organizzata. Noi continueremo ad essere al suo fianco", conclude.(Rin)