Venezia: Brunetta, nasce oggi progetto per vera sostenibilità

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Per il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, "oggi è un giorno davvero speciale. A palazzo Ducale nasce la Fondazione 'Venezia capitale mondiale della sostenibilità'. Un progetto per una vera sostenibilità ambientale, economica, tecnologica e sociale della città, modello di resilienza. Un’alleanza virtuosa - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - tra Enti locali, istituzioni, mondo accademico, culturale e imprenditoriale, uniti dallo strumento innovativo della Fondazione di partecipazione. Trasformiamo Venezia nella più antica città del futuro".(Rin)