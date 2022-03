© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi in Piemonte i tamponi gratuiti per l’uscita dall’isolamento e dalla quarantena e per il tracciamento dei contatti di ambito scolastico si potranno effettuare presso gli hotspot delle aziende sanitarie locali ad accesso diretto oppure tramite la prenotazione dell’Asl. (Rpi)