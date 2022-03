Energia: parte dal Piemonte la protesta contro caro-carburante, benzinai al buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa sera i benzinai del Piemonte assieme agli altri aderenti nel resto d'Italia, lasceranno al buio nelle ore notturne gli impianti per protestare con il caro-carburanti. "Esporremo un cartello - ha affermato Enzo Nettis, presidente di Faib-Confesercenti, l'associazione dei gestori - per spiegare agli automobilisti il senso dell'iniziativa. La nostra decisione di spegnere le luci potrebbe comportare qualche disagio per i consumatori, ma pensiamo di avere la loro solidarietà, perché noi e loro siamo ugualmente vittime. La categoria lamenta una situazione sempre più insostenibile. (segue) (Rpi)