Napoli: movida, controlli e sanzioni

- Proseguono i controlli per il rispetto delle regole della Movida da parte della Polizia Locale di Napoli. Verificate 34 attività ed elevato 1 verbale nella zona di Chiaia in Vicoletto Belledonne per l'emissione di musica udibile all'esterno dei locali dopo la mezzanotte. In Via Orazio sorpreso un pulmino che trasportava abusivamente alcuni studenti, in Via Arcoleo un conducente di taxi di altro comune che prelevava passeggeri con veicolo senza revisione e senza green pass e presso l'Aeroporto di Capodichino multato un conducente straniero che trasportava abusivamente connazionali dietro corrispettivo. Sono stati tutti sanzionati oltre al fermo amministrativo del veicolo. Nella zona della Stazione Centrale, in Via San Carlo e presso l'Aereoporto 5 verbali a taxi per mancato rilascio di ricevuta fiscale e omessa revisione dei veicoli. Sono stati effettuati inoltre 168 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali.Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada effettuati elevati 56 verbali oltre alla rimozione di 5 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.(ren)