Fvg: assessore Ambiente, pronto il ddl FVGreen per la transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha licenziato oggi lo schema di disegno di legge FVGreen per portare avanti gli obiettivi di tutela dell’ambiente e riduzione dei costi energetici. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro. Il disegno di legge fa propri i principi di sostenibilità ambientale, utilizzo consapevole delle risorse naturali e coesione sociale stabiliti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dall'Accordo di Parigi e dal Green Deal europeo. Il ddl disciplina la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e il Piano regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, destinati a orientare la futura programmazione e pianificazione del settore a livello regionale e locale. "Siamo ad una svolta epocale per il Friuli Venezia Giulia nella road map per traguardare gli obiettivi di tutela dell'ambiente e riduzione dei costi energetici", ha detto l’assessore. "La Regione - ha proseguito - formalizza l'impegno a realizzare l'obiettivo di lungo termine della neutralità climatica entro il 2045 e si dota degli strumenti in grado di realizzare questa nuova ambizione". Il disegno di legge disciplina e valorizza anche i cosiddetti "Acquisti verdi" tramite il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement e promuove linee contributive in materia di transizione ecologica ed energetica. Un intero capo della legge è dedicato, infine, alla cultura dello sviluppo sostenibile, con la previsione di campagne di informazione e azioni di comunicazione. (Frt)