Molise: consigliere Manzo, pesca in ginocchio, subito ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio tutti i settori produttivi del Molise. Tra questi, anche il settore della pesca, che sta vivendo disagi insostenibili e momenti di enorme difficoltà, fermo da giorni. L'emergenza sta però soffocando l'intero indotto, dalla ristorazione al turismo. In assenza del pescato locale, va in crisi anche il turismo enogastronomico della costa molisana. Lo scrive Patrizia Manzo, Consigliere regionale nell'Assemblea molisana per il gruppo Movimento cinque stelle. "È un momento difficile - spiega - che dovrebbe vedere una risposta unitaria della politica, alla ricerca di soluzioni reali ed immediate. È con questo spirito che ho voluto presentare una mozione in Consiglio per accelerare l'erogazione dei ristori Covid-19 destinati proprio alla marineria regionale”. “Trovo infatti incomprensibile ed inaccettabile - aggiunge - che, nonostante l'impegno di oltre un milione di euro per i ristori Covid al settore pesca, l'Arsarp (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca) non abbia ancora pubblicato il relativo bando”. “Ora, a due mesi dal doveroso stanziamento di risorse, la situazione dell'intero comparto è aggravata dal caro gasolio. A maggior ragione, dunque, non possiamo più attendere le lungaggini di una burocrazia spesso distante dai problemi reali dei cittadini", conclude. (segue) (Gru)