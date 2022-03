Ucraina: Fico, sarò domani a manifestazione Napoli a sostegno popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche Napoli - su iniziativa del sindaco Gaetano Manfredi - si stringe al popolo ucraino aderendo alla manifestazione europea 'Cities stand with Ukraine', promossa da Eurocities e dal suo presidente Dario Nardella. Sarò a piazza Municipio domani alle 12 insieme anche a Giuseppe Conte e sono molto felice della sua presenza in città. Da tante piazze italiane ed europee domani partirà un messaggio di sostegno alla popolazione ucraina, un messaggio forte e condiviso all’insegna della pace per far cessare il conflitto". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. (Rin)