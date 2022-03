© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 14 marzo il Friuli Venezia Giulia tornerà in zona bianca sotto il profilo delle restrizioni per l’emergenza Covid. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. La decisione è stata assunta dal ministero della Salute in base ai dati sulla pandemia elaborati dalla cabina di regia. (Frt)