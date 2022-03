Sardegna: prosegue rinnovo flotta autobus dell'Arst, in arrivo 379 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il rinnovo della flotta degli autobus dell'Arst, l'azienda regionale dei trasporti della Sardegna. Dopo i 44 mezzi messi recentemente in circolazione e presentati nel dicembre scorso, è stata programmata la consegna di ulteriori 379 veicoli, per un totale di 423 nuovi bus (311 Iveco 12 metri, 108 Irizar 10 metri, 4 Karsan 8 metri elettrici). L'acquisizione di nuovi mezzi fa parte di un ampio progetto, portato avanti dalla Giunta Solinas e dall'assessorato dei Trasporti, con investimenti per oltre 300 milioni di euro di finanziamenti comunitari, nazionali e cofinanziamenti regionali per il rinnovo del materiale rotabile su gomma dell'Arst e delle altre aziende del trasporto pubblico. "È un programma massiccio di interventi che va avanti a tappe forzate – sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas – e va di pari passo con il più ampio progetto di modernizzazione ed efficientamento della rete viaria e infrastrutturale in grado di supportare l'intera economia regionale in termini di crescita e sviluppo. Procedendo sulla strada della mobilità sostenibile e di un minore impatto ambientale, andiamo a rafforzare un sistema di trasporto pubblico indispensabile per mantenere collegati i nostri Comuni, sia quelli delle aree interne in particolare, in funzione di contrasto allo spopolamento, sia le aree urbane a maggiore densità, con grande vantaggio di tutti gli utenti e potenziando anche i servizi in chiave turistica". (segue) (Com)