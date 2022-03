Sardegna: dal Pnrr nuove opportunità per la rinascita dei borghi dell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È del comune di Ulassai il progetto pilota selezionato dalla Giunta regionale della Sardegna nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Pnrr per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono. La proposta del comune, riferisce una nota, è denominata "Dove la natura incontra l'arte" e vede l'opera dell'artista Maria Lai come filo conduttore, proponendo Ulassai e il suo territorio come modello internazionale di comunità sostenibile fondato sul patrimonio dell'arte, dell'ambiente, dell'identità e della qualità delle relazioni sociali. Il progetto coniuga il patrimonio artistico di Maria Lai con quello ambientale e paesaggistico dei Tacchi e dell'ambiente naturale circostante. “Abbiamo scelto un progetto ambizioso, che prevede interventi volti alla riqualificazione degli spazi pubblici, restauro del patrimonio storico-architettonico e valorizzazione patrimonio culturale materiale e immateriale di Ulassai, trasformato in un museo a cielo aperto grazie all'impegno di Maria Lai, della quale si conserva la collezione pubblica più importante: sono convinto che tali interventi di riqualificazione costituiscano un'opportunità importante di sostegno all'economia locale, in termini di rilancio occupazionale e di una rinnovata attrattività con lo sviluppo di infrastrutture e servizi nel campo della cultura e del turismo per la rinascita dei borghi abbandonati o a rischio di abbandono”, ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas, ricordando che già nella finanziaria la Sardegna ha messo in campo risorse importanti per combattere lo spopolamento e favorire la rinascita economica, sociale e culturale dei paesi dell’interno. (segue) (Rsc)