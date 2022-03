Abruzzo: assessore regionale Pettinari propone carta etica per gli eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Istituire in Regione Abruzzo una Carta etica regionale che impegni gli eletti, o nominati a cariche pubbliche regionali, al perseguimento di una maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. In che modo? Auto-sospendendosi dalle cariche pubbliche regionali nel caso in cui siano stati raggiunti da provvedimento giudiziario, misura cautelare personale, sentenza di condanna, per reati di mafia, di criminalità organizzata o delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione. È questa la proposta del Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari contenuta in una mozione protocollata nei giorni scorsi e che, auspica Pettinari, andrà in votazione il prima possibile. "Ritengo questa iniziativa importante sia per l'aspetto simbolico sia per mettere a sistema buone pratiche in termini di legalità e rispetto della cosa pubblica – spiega Pettinari -. Gli innumerevoli episodi di cattiva amministrazione commessi dai politici, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno di fatto aumentato la sfiducia dei cittadini nella classe politica, e in un momento così delicato per il nostro Paese la fiducia delle istituzioni dovrebbe invece essere fondamentale". (segue) (Rin)