Sardegna: nuovo contratto istituzionale di sviluppo per la rete infrastrutturale dell’isola

- La Sardegna firmerà un nuovo contratto istituzionale di sviluppo per la rete infrastrutturale sarda, al fine di accrescere le potenzialità e l'attrattività dell'isola e risolvere i problemi di collegamento con le zone interne. "La Sardegna potrà contare su uno strumento che, concesso in casi eccezionali e sulla base di criteri ritenuti dal governo funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese, farà della Sardegna una terra più accogliente e accessibile anche nelle zone più interne", ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas, aggiungendo che il gap infrastrutturale dell’isola ne ha limitato lo sviluppo, favorendo lo spopolamento dei territori. “Non possiamo gettare le basi per una nuova società, più aperta e moderna, senza collegamenti sicuri e vie di accesso efficienti che dai territori più interni e marginali portino alla costa e all'asse viario principale e viceversa: il contratto istituzionale di sviluppo ci aiuterà a portare a compimento quel progetto complessivo di rinascita dei territori che abbiamo avviato all'inizio della legislatura, e che stiamo continuando, passo dopo passo, ad alimentare", ha continuato. La Regione, si legge in una nota, presenterà una proposta di contratto, comprensiva di un progetto di sviluppo della Sardegna che ne valorizzi le specificità e punti al rilancio economico e sociale. "L'auspicio è di avere entro settembre-ottobre una proposta di lavoro sulla quale avviare un dialogo proficuo con il governo: l'ampia disponibilità mostrata dalla ministra Mara Carfagna è di buon auspicio e segna la strada per arrivare quanto prima a ottenere questo strumento in più", ha aggiunto l'assessore dei Lavori pubblici, Aldo Salaris, che qualche giorno fa a Roma ha incontrato la ministra per il Sud, a cui è stata appunto sottoposta la proposta. (Rsc)