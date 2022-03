FI: Papatheu, attacchi a Miccichè inaccettabili, misura è colma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo assisto a passerelle di colleghi di Forza Italia, a livello nazionale e locale, che contestano la linea del nostro coordinatore regionale siciliano, Gianfranco Miccichè. Colleghi che entrano, escono e a volte ritornano. C’è di più: ci sono colleghi, che pur essendo stati generosamente ospitati da FI, pretendono pure di dettare la strategia. La misura è colma. Tutto questo è inaccettabile". Lo afferma in una nota la senatrice siciliana di FI, Urania Papatheu. "Miccichè ha sempre conseguito risultati eccellenti, i fatti lo dimostrano. Peccato che ci siano colleghi che fanno in Forza Italia ciò che non sarebbe consentito loro di fare in tutti gli altri partiti. Forse in FI siamo troppo liberali. Lega e Fratelli d’Italia sentitamente ringraziano", conclude la parlamentare azzurra. (Com)