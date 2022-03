Piemonte: dal 14 marzo accesso diretto agli hotspot per tamponi uscita quarantena scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 14 marzo in Piemonte sarà possibile eseguire i tamponi gratuiti per l’uscita dall’isolamento e dalla quarantena e per il tracciamento dei contatti di ambito scolastico recandosi presso gli hotspot delle aziende sanitarie locali ad accesso diretto oppure tramite la prenotazione dell’Asl. Lo ha annunciato in una nota stampa la Regione. "Nei mesi di picco della pandemia, dove abbiamo avuto fino a 20 mila positivi al giorno e decine di migliaia di persone in quarantena, il supporto che le farmacie hanno dato al sistema pubblico del tracciamento per velocizzare l’uscita dagli stati contumaciali e il tracciamento dei contatti stretti a scuola è stato prezioso e di questo siamo grati - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. (segue) (Rpi)