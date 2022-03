Molise: presidente Toma illustra schede Pnrr per sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise nel corso della riunione odierna ha ascoltato, in apertura dei lavori, una relazione del presidente della Regione, Donato Toma, che ha dato notizia all'Aula dell'invio ai ministeri competenti del Pnrr sanità del Molise, in vista della conclusione dei passaggi approvativi necessari per giungere alla firma del Cis Sanità entro il 31 maggio prossimo. Le schede che compongono il documento presentato, ha evidenziato il presidente Toma, contengono la previsione di una serie di interventi strutturali e tecnologici nei presidi sanitari pubblici del territorio regionale. In particolare, sono previste opere strutturali e infrastrutturali per le centrali operative territoriali di Boiano, Venafro e Termoli, per gli ospedali di comunità di Venafro e Larino, per le case di comunità di Riccia, Trivento, Boiano, Agnone, Isernia, Venafro, Frosolone, Castelmauro, Montenero di Bisaccia, Larino, Santa Croce di Magliano, Termoli e Campobasso. Sono poi previsti interventi per il San Timoteo di Termoli. (Gru)