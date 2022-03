Molise: Toma annuncia sottoscrizione accordo di programma per stabilimento automobilistico Termoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta del Consiglio regionale di oggi, il presidente della Regione, Donato Toma, ha dato notizia all'Assemblea regionale della sua sottoscrizione dell'Accordo di programma, stipulato con i vari soggetti istituzionali e privati interessati, per lo stabilimento automobilistico di Termoli. L’accordo è già stato firmato anche dal ministero dello Sviluppo economico e da Invitalia, ed è in via di sottoscrizione da parte della società competente del gruppo Stellantis. I contenuti dell'accordo, ha spiegato in conclusione il presidente, verranno presentati prossimamente. (Gru)