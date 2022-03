Sanità: la Sardegna verso la realizzazione dell'Hub unico del farmaco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra le aziende sanitarie e il soggetto a cui verrà affidato il servizio dell'Hub avranno come unico referente l'Azienda regionale della salute (Ares). Il progetto si articola in un cronoprogramma con la progressiva implementazione del servizio verso le tre aziende ospedaliere, le Asl e l'Areus, e una gestione per la distribuzione dei farmaci che entrerà a regime nei primi sedici mesi dall'avvio Per la realizzazione del servizio, chi si aggiudicherà l'appalto dovrà mettere a disposizione due strutture dedicate (Hub) per una superficie di 10 mila metri quadri, una a nord e l'altra a sud dell'Isola, dotate di tutte le tecnologie necessarie per svolgere la funzione di magazzini centralizzati. Il bando prevede inoltre che il gestore si occupi interamente di tutti gli aspetti legati al trasporto dei farmaci e dei dispositivi verso i reparti ospedalieri e farmaceutici, territoriali e distrettuali delle aziende del sistema sanitario regionale, nonché degli aspetti tecnologici legati ai sistemi informativi e informatici di supporto alla gestione del processo logistico (come richiesta, magazzino e consegna) e il suo tracciamento in tempo reale, oltre al supporto tecnico operativo e formativo al personale del referente unico, Ares. (Com)