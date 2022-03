Ucraina: in Sardegna raccolto materiale sanitario, al via missione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita la missione umanitaria che farà arrivare i medicinali fino agli ospedali ucraini. "Spinti da un fraterno sentimento di solidarietà, nell'auspicio che si possa presto ristabilire la pace, siamo impegnati nell'importante azione di sostegno, dentro e fuori i nostri confini, a chi è vittima della guerra" ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, ricordando che "la Protezione civile regionale è in questi giorni e in queste ore impegnata in prima linea nel coordinamento delle iniziative a sostegno della popolazione dell'Ucraina. A loro e a tutta la rete del volontariato che sta operando per portare sollievo a chi soffre – ha proseguito il presidente Solinas - va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la Giunta. Alimentiamo la catena della solidarietà, la Sardegna è vicina al popolo ucraino". Dopo aver dato seguito alla circolare della Comunità Europea con la quale si richiedeva materiale sanitario, medicinali e quanto necessario per neonati e loro mamme, si è dato seguito alla raccolta con risultati eccezionali e oggi, dopo aver caricato tutto il prezioso materiale, è cominciata la missione umanitaria. Quanto raccolto arriverà fino a Varsavia, lì verrà consegnato al deposito governativo Ucraino che dopo aver preso in carico tutti i beni provvederà alla consegna presso gli ospedali dell'Ucraina.(Com)