Torino: Garante Npl, reparto “Filtro” del carcere della città va chiuso

- Nel carcere di Torino ho visto “un reparto inguardabile per la sua disumanità". Queste le parole della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dopo la visita al reparto cosiddetto "filtro", riprese in una nota del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. "Fin dal 2017 il Garante nazionale chiede la sua chiusura senza che le autorità penitenziarie e sanitarie abbiano adottato azioni risolutive: il Garante auspica che l'intervento della ministra dia un chiaro impulso per la chiusura del reparto”, ha scritto il Garante su Twitter. (Rin)