Expo 2020: dal 14 al 16 marzo Abruzzo protagonista con idrogeno e logistica (2)

- Nello specifico, il periodo 14 al 16 marzo sarà dedicato alle imprese abruzzesi negli ambiti delle energie rinnovabili, tra cui progetti sull'idrogeno, e vedrà anche la partecipazione a conferenze internazionali sul tema, finalizzate a comprendere i trend globali e le iniziative di investimento in corso. Il periodo dal 21 al 23 marzo sarà dedicato alle grandi imprese abruzzesi, in particolare nella logistica, interessate a conoscere il mercato degli Emirati Arabi e le sue regole, e più in generale i mercati "Menasa", attraverso incontri e focus dedicati con i soggetti sopra descritti e con il mondo delle imprese e investitori locali. Nella prima missione sarà presente l'assessore Campitelli, che con Arap è soggetto attuatore del progetto già in fase avanzata, volto ad implementare l'utilizzo dell'idrogeno come vettore di energia. Nella seconda missione sarà presente l'assessore alle Attività produttive, Daniele D'Amario. La Regione Abruzzo, nei giorni passati, ha aderito alla manifestazione d'interesse del Ministero della transizione ecologica per l'individuazione e lo sviluppo dell'idrogeno verde nel territorio regionale con le risorse del Pnrr. "Una adesione - sottolinea l'assessore - proprio per rendere più solida una strategia utile a tutte le imprese che già operano nel territorio e a favorire lo sviluppo di nuove con la creazione di nuovi posti di lavoro. La strategia regionale sulle fonti rinnovabili è infatti già tracciata e nei prossimi mesi dovremo lavorare pancia a terra per attuarla in maniera decisa avendo creato in questi giorni tutti i presupposti più utili e attivato le migliori sinergie per contribuire come Regione Abruzzo alla transizione energetica". L'Arap è stata già capofila, per conto della Regione Abruzzo, della fortunata e proficua missione "Abruzzo sostenibile nell'agrifood", dal 7 all'11 febbraio, con protagoniste 120 eccellenze del made in Abruzzo e 22 imprese produttrici, di cui 11 in presenza. (Rin)