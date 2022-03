Abruzzo: assessore regionale Pettinari propone carta etica per gli eletti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo - aggiunge- che questo passo assuma un valore ancora più importante se fatto proprio da chi è a stretto contatto con il territorio, come l'Ente regionale. È chiaro che la corruzione è un serio ostacolo alla crescita economica di ogni istituzione, in quanto, dirottando le risorse dagli obiettivi economicamente produttivi, mina l'efficienza della spesa pubblica. E quando le risorse pubbliche sono limitate, la corruzione compromette anche la sostenibilità dei bilanci e riduce i fondi generali per gli investimenti". "Credo - sottolinea l'assessore - che debba essere prioritario per la Regione Abruzzo perseguire una sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità dell'azione dei propri eletti, o nominati a cariche pubbliche regionali, che hanno il dovere di assumere un comportamento eticamente impeccabile nello svolgimento delle loro funzioni. Mi auguro che questa mozione venga messa in discussione e votata il prima possibile per ribadire e mettere nero su bianco un indirizzo comune e chiaro" conclude. (Rin)