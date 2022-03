Ucraina: vaccini, in Piemonte 40 risposte tra i rifugiati nel primo giorno di adesioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 40 i rifugiati Ucraini che hanno risposto alla campagna di adesione alle vaccinazioni anti-Covid che è stata lanciata oggi dalla Regione Piemonte. Inoltre, la Regione oggi ha discusso della tutela dei minori non accompagnati che arrivano dall'Ucraina. L'assessora ai Bambini del Piemonte Chiara Caucino ha sottolineato la necessità di stabilire un percorso operativo adeguato e omogeneo su tutto il territorio. Il percorso prevede che i bambini non accompagnati vengano presi in carico dal sistema pubblico con il coordinamento del Tribunale dei Minori, per la nomina di un loro tutore legale e far sì che possano essere accolti rapidamente in una struttura residenziale, in una casa famiglia o presso delle famiglie affidatarie.(Rpi)