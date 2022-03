Sanità: la Sardegna verso la realizzazione dell'Hub unico del farmaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna a grandi passi verso la realizzazione dell'HUB unico del farmaco. La Regione ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di logistica integrata e di distribuzione dei medicinali e dei dispositivi medici alle strutture delle aziende sanitarie dell'isola. La gara, che ha un valore totale stimato di 55,6 milioni di euro, si articola in un unico lotto per l'affidamento della gestione del servizio per cinque anni, con la possibilità di proroga per ulteriori due anni. La scadenza per l'invio delle manifestazioni di interesse è fissata per il 3 maggio. "Parliamo di un servizio che la Sardegna attende da quasi sette anni e che ora potrà finalmente diventare realtà", Afferma il presidente della Regione, Christian Solinas. "Quello che andremo a introdurre – sottolinea il presidente – è un modello virtuoso di gestione, più efficiente, che risponda a standard innovativi in grado di produrre economie di scala e ottimizzare così le risorse, con ricadute positive su tutto il territorio". "Oggi – dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – i medicinali acquistati per l'impiego negli ospedali, ambulatori, punti di continuità assistenziale o per la distribuzione ai pazienti cronici, sono stoccati in un gran numero di magazzini, nelle farmacie ospedaliere, servizi farmaceutici e punti di distribuzione, con un'evidente duplicazione di tutte le procedure di approvvigionamento. L'attuale organizzazione assorbe notevoli risorse umane, strumentali ed economiche". L'esponente della Giunta sottolinea che: "La razionalizzazione della logistica dei medicinali attraverso l'Hub unico, secondo le esperienze consolidate in altre Regioni, ha portato importanti risparmi. Questo significa più disponibilità di risorse che saranno reinvestite sul nostro sistema sanitario". (segue) (Com)