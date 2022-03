Piemonte: dal 14 marzo accesso diretto agli hotspot per tamponi uscita quarantena scolastica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora che lo stato d’emergenza sta per concludersi possiamo proseguire con questa attività all’interno degli hotspot delle nostre aziende sanitarie con un meccanismo che prevede anche l’accesso diretto per rendere il servizio facile e immediato. È importante però che tutti continuiamo a mantenere alto il livello di attenzione perché, anche se in misura più contenuta, il virus continua a circolare e dobbiamo fare in modo di preservare l’equilibrio che abbiamo con grande sforzo e sacrificio riconquistato", hanno concluso Icardi e Cirio. (Rpi)