Veneto: Gianfranco Refosco riconfermato segretario generale di Cisl Veneto

- Si è chiuso con la piena riconferma di Gianfranco Refosco come segretario generale di Cisl Veneto il 13.mo congresso dell’organizzazione, che per due giorni alla fiera di Padova ha riunito 380 delegati da tutta la regione e accolto oltre 80 ospiti dei vari mondi istituzionale, economico, associativo. “Anche il nuovo contesto bellico ci conferma che c’è un grande bisogno del sindacato, c’è grande bisogno di noi. Cogliamo questa sfida scegliendo la strada del sindacalismo riformista, pragmatico e propositivo. Siamo impegnati a produrre trasformazione sociale, non a fare testimonianza, a diventare protagonisti di questo profondo cambiamento orientandolo nella direzione di quello sviluppo sostenibile, equo e inclusivo alla cui costruzione lavoriamo ogni giorno”, ha detto Refosco nel suo intervento finale. Classe 1970 e vicentino di nascita, laureato in sociologia a Trento, dopo diverse esperienze lavorative (come operaio, impiegato in conceria e in un’azienda di spedizioni internazionali, educatore in una cooperativa sociale), Refosco ha intrapreso nel 2000 l’attività sindacale in Filta Cisl, poi Femca, della quale diventa segretario generale nel 2009, in coerenza con la sua vocazione per i problemi e l'impegno sociale. Nel 2011 è stato eletto segretario generale di Cisl Vicenza. Da aprile 2016 è componente della Segreteria regionale di Cisl Veneto, di cui è segretario regionale dal 2018. “Per uscire dalla pandemia e affrontare anche le ulteriori sfide poste dal conflitto bellico, è il momento di un nuovo patto sociale. Un patto per sostenere la ripartenza del Veneto, che metta al centro quattro grandi temi: il lavoro dei giovani, che vede ancora troppo precariato e uno scarso utilizzo dell’apprendistato; il lavoro delle donne, in una regione che conta solo il 58% di loro occupate (e a questo si associa un basso reddito che domani significherà una pensione più povera); l’accoglienza e il lavoro per i migranti, per cui urge una politica di programmazione e di gestione, a beneficio anche della “sostenibilità” del mercato del lavoro, specie per alcune mansioni; infine le politiche di welfare, che necessitano di un ripensamento, in particolare quelle a favore delle persone anziane e non autosufficienti, oltre che di ulteriori risorse”, ha concluso Refosco.(Rev)