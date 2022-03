Fvg: Fedriga alle Para swimming world series, valori sport vincono sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport come simbolo di confronto e della capacità di rialzarsi anche dopo una sconfitta. È il messaggio del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi è intervenuto alle premiazioni della tappa italiana delle Para Swimming world series nel Bella Italia Efa village di Lignano Sabbiadoro. “L'impegno, la costanza, la sana competizione e la capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta rendono lo sport metafora di vita e Para swimming world series di questi valori ne è alfiere”, ha detto Fedriga, sottolineando come la manifestazione di nuoto paralimpico rappresenti oggi un esempio positivo di confronto. “Un incontro agonistico che diventa simbolo in questi gravi momenti che vive l'Europa e il mondo intero per la guerra in Ucraina”, ha aggiunto. (Frt)