Ucraina: Cappellacci, nuova missione Uip per portare in Sardegna 30 bambini

- Partirà domani una nuova missione dell'Unione Interparlamentare e del Consolato per andare a prendere circa 30 orfani ucraini, con le mamme adottive, per accoglierli in Sardegna. Lo annunciano il deputato Ugo Cappellacci, presidente della sezione ucraina dell'Unione Interparlamentare, e il console Anthony Grande, rientrati giovedì scorso dalla missione che ha consentito di condurre nell'isola circa 60 bambini provenienti dalle case famiglie del Donbass. La delegazione guidata da Cappellacci e Grande arriverà domani in Romania, per poi raggiungere il confine con l'Ucraina e rientrare poi verso la Sardegna in bus e nave con i bambini. (Rin)