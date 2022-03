Sardegna: rafforzato il coordinamento contro il dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verso una gestione sempre più ordinata, incisiva ed efficace del contrasto al dissesto idrogeologico. Si è svolta ieri nella sede dell'Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Sardegna la riunione che ha visto la partecipazione dei servizi territoriali dei Geni civili di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano (alcuni in collegamento video) per rafforzare la collaborazione sul contrasto al rischio idrogeologico, con particolare attenzione alla manutenzione degli alvei dei fiumi e dei corsi d'acqua. La necessità di un più ampio coordinamento, d'accordo con la Protezione civile e l'Autorità di bacino, nasce dalle richieste degli Enti competenti per la manutenzione degli alvei dei fiumi di avere ulteriore sostegno da parte della Regione e in particolare da parte degli uffici del Genio civile che nel senso della mitigazione del rischio idrogeologico che già operano nel territorio. "È forte, concreto e deciso, l'impegno della Regione per mettere in atto buone pratiche utili a gestire al meglio i territori e ridurre il rischio idrogeologico. Nel corso di questi tre anni – ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas - abbiamo affrontato le debolezze e la vulnerabilità dei territori con una robusta azione di prevenzione del rischio, finanziando gli interventi per una cifra che supera i 100 milioni di euro e sostenendo gli Enti locali nel fondamentale lavoro di messa in sicurezza dei territori di competenza, salvaguardando la sicurezza dei cittadini sardi, dei beni e delle attività produttive". (segue) (Com)