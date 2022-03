Sardegna: dal Pnrr nuove opportunità per la rinascita dei borghi dell’isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta, prosegue la nota, si sostanzia in 38 iniziative che prevedono interventi materiali e immateriali, nei settori della ricettività turistica, di sostegno all'economia, dei servizi per gli sport all'aria aperta, della mobilità elettrica, della valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e artistico, del presidio del territorio, dell'organizzazione di eventi culturali, dell'animazione territoriale. L'innovazione digitale è la direttrice trasversale a tutti gli interventi per trasformare e proporre Ulassai come una smart community. Diversi interventi sono poi dedicati alle fasce giovanili e al sostegno alle famiglie, intervenendo sulle scuole e sull'offerta educativa. L'intero progetto prevede un ampio coinvolgimento della popolazione locale: un'azione specifica è dedicata a rendere sistematico il coinvolgimento della popolazione attraverso l'attivazione di laboratori e di living labs applicati alle fasi di definizione d'uso di interventi edilizi e infrastrutturali e nella co-progettazione partecipativa di iniziative. Verrà utilizzata la metodologia dei living labs, già ampiamente testata nei processi di rigenerazione urbana, concepita sia per coinvolgere la cittadinanza nella co-progettazione delle soluzioni introdotte con gli interventi sia per testare le soluzioni e migliorarne la realizzazione alla luce dei bisogni e delle percezioni della cittadinanza. (Rsc)