Covid: in Sardegna 1.807 nuovi casi e tre decessi

- In Sardegna si registrano oggi 1.807 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (di cui 1.425 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.212 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, uno in meno di ieri, mentre nei reparti ordinari i malati positivi sono 318, dieci in più. I casi di isolamento domiciliare sono 23.857, con un incremento di 529. Si registrano 3 decessi: un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano; una donna di 83 anni, residente nella Città metropolitana di Sassari; e una donna di 94 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. (Rsc)