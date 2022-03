© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane incognita del riarmo. La Germania ha deciso di investire 102 mld di euro in armamenti. L’Europa si deve dare difesa comune. Non possiamo essere quelli che si nascondono dietro le spalle Usa. Capiamoci,difesa comune europea. Altrimenti altri problemi negli anni che verranno". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)