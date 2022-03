Piemonte: in Consiglio regionale la prossima settimana due sedute su Piano energetico e programmazione socio-sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia ha convocato per la prossima settimana due sedute del Consiglio regionale previste per il 15 e il 16 marzo. Al centro del dibattito in Aula ci sarà l'esame del Piano energetico ambientale regionale e il Ddl 188 in merito alla programmazione socio-sanitaria e al riassetto del servizio sanitario regionale. Il programma dei lavori comprenderà anche il proseguimento dell’esame delle Pdl 120 'Istituzione della giornata regionale del valore Alpino' e 125 'Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia'. Le proposte di legge, 35 e 154, in materia di tutela degli animali d’affezione e la Pdl 169: prevenzione e cura dell’endometriosi. (Rpi)