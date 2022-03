Veneto: progetto di legge per assistenza sanitaria ai senza fissa dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto alla salute e alle cure deve essere assicurato a tutti; estendere l’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, che in Veneto sono stimati in almeno 2.500, è una misura di civiltà. Sono le motivazioni con cui il consigliere regionale Giacomo Possamai (Pd), ha presentato un apposito progetto di legge in consiglio regionale, sottoscritto da tutti gli esponenti dem a Palazzo Ferro Fini, Vanessa Camani, Annamaria Bigon, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni, Francesca Zottis. “Vogliamo dare la possibilità e pertanto permettere alle persone senza dimora – spiegano i consiglieri - di iscriversi all’anagrafe sanitaria per scegliere il medico di base e accedere ai Lea. Crediamo sia una legge che una Regione come il Veneto abbia il dovere di approvare. Il sistema sanitario pubblico che rappresenta una eccellenza si misura non solo nella miglior qualità ma anche nella capacità di curare tutti”. Nel dettaglio il testo è composto da 4 articoli e prevede di estendere l’assistenza ai senzatetto italiani presenti sul territorio regionale, iscrivendoli in appositi elenchi delle singole Ulss, lasciando alla Giunta il compito di individuare procedure e modalità attuative, con una dotazione finanziaria di 500 mila euro l’anno. “Lasciare le cose così come sono, oltre ad essere ingiusto è anche antieconomico per le casse pubbliche, considerato che il costo di una prestazione ospedaliera può essere fino a quattro volte superiore rispetto alle cure del medico di base. L’Emilia Romagna è stata la prima a muoversi in questa direzione, imitata dalle regioni Puglia e Piemonte: l’auspicio è che il Veneto possa seguire l’esempio il prima possibile”, conclude Possamai.(Rev)