Fvg: assessore Finanze, sinergia con i Comuni su Pnrr

- Solo facendo sistema con i Comuni è possibile vincere la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ne è convinta Barbara Zilli, assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, che oggi ha incontrato i rappresentanti dei Comuni dell'ex provincia di Trieste insieme ai colleghi con delega agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, e alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro. Gli assessori sono impegnati in questi giorni in una serie di incontri con i comuni per fare il punto sulla progettazione delle iniziative legate al Pnrr. "Nonostante le incertezze e le difficoltà di questo momento storico, stiamo operando in stretta sinergia con i comuni per far crescere ancora la nostra collettività regionale", ha detto Zilli, che è anche a capo della Cabina di regia incaricata di sovrintendere l’attuazione del Pnrr in Regione. Le scadenze, ha ricordato l’assessore, sono molto serrate. Entro l’anno va impegnato il 70 per cento delle risorse ed entro il 2023 il restante 30 per cento. "Questo significa - ha concluso - che i progetti devono essere pronti rapidamente e proprio per questa ragione abbiamo istituito anche il Fondo di rotazione per favorire la realizzazione delle progettualità, prestando le risorse necessarie ai Comuni". (Frt)