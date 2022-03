© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dei dati della cabina di regia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta passano in area bianca. E' quanto comunica, in una nota, il ministero della Salute. (Com)