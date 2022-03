© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo ovviamente lavorando senza distrarci completamente da queste vicende che polarizzano la nostra attenzione. Stanziati altri 15 mln per progetti antisismici per piccoli Comuni. Già 150 mln in anni scorsi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)