Sicilia: riunione tra Salvini e vertici regionali Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Riunione concreta e operativa tra Matteo Salvini e i dirigenti della Lega in Sicilia a partire dal coordinatore regionale Nino Minardo. Al centro del confronto, in presenza e in videocollegamento - si legge in una nota - temi urgenti quali sanità, gestione dell’acqua, rifiuti, infrastrutture. È stata l’occasione anche per fare il punto sulle prossime amministrative. Liste quasi definite sia per Palermo che per Messina. In entrambe le città la Lega ha donne e uomini di valore e che sono disponibili a candidarsi sindaco. Salvini ha confermato di lavorare per un centrodestra unito, ma ha confermato l’impegno per affrontare e risolvere i temi che negli ultimi anni non hanno ottenuto le risposte desiderate. (Com)